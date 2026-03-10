Carlos Alcaraz ha vinto una partita contro Arthur Rinderknech, arrivando a rimontare e conquistando la vittoria in tre set. Dopo il match, lo spagnolo ha commentato che contro di lui tutti pensano a Federer e ha affermato che se altri giocassero sempre come lui, sarebbero più in alto nel ranking.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto in rimonta il francese Arthur Rinderknech, sconfitto in tre set con lo score di 6-7 (6) 6-3 6-2, nei sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells: a SuperTennis il numero 1 del mondo ha concesso una lunga intervista, nella quale ha parlato delle difficoltà incontrate e superate durante il match. L’ iberico inizia con un battuta, fatta ridendo: “ A volte mi viene da dire che sto giocando contro Roger Federer a ogni turno. Capita spesso che gli avversari giochino a un livello davvero incredibile. A volte ho quasi la sensazione che succeda sempre contro di me. Se giocassero così ogni partita probabilmente sarebbero molto più in alto nel ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’eleganza di Carlos Alcaraz: “Contro di me tutti Federer. Se giocassero sempre così, sarebbero più in alto”

Articoli correlati

Federer allenatore di Carlos Alcaraz: annuncio di WilanderNelle ore che precedono l’inizio degli Australian Open 2026, l’ex campione di tennis Matt Wilander ha lanciato affermazioni schiette, decise, sui...

Leggi anche: Federer: «Ho immaginato come sarebbe giocare contro Sinner. Alcaraz mi somiglia di più»

Carlos Alcaraz At 22: Better Than Federer, Nadal, & Djokovic

Una selezione di notizie su Carlos Alcaraz

Discussioni sull' argomento Oltre 40 libri sul tennis da leggere nella vita; Laureus Awards 2026: Sinner sarà incoronato 'Sportivo dell'Anno'?.

Carlos Alcaraz: C’è un motivo per cui sto vincendo, non vedo l’ora di iniziare a Indian WellsArriva nel deserto californiano con la leggerezza di chi vince e la consapevolezza di chi sa perché lo fa. Carlos Alcaraz si presenta al Masters 1000 di ... oasport.it

Alcaraz rasato a zero stende Opelka e la reazione di Tiafoe al nuovo look di Carlos è virale!Carlos Alcaraz protagonista degli US Open questa notte. Ebbene sì, il tennista spagnolo ha fatto ampiamente parlare di sé, e non solo per la grande vittoria inflitta al tennista statunitense Reilly ... tuttosport.com

Carlos Alcaraz fa 22 vittorie su 25 partite giocate a Indian Wells, l'unico nella storia ad aver fatto meglio dello spagnolo è Jimmy Connors con 23 - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz ha perso il primo set del suo torneo, ma è uscito vincente in rimonta dalla sfida contro Arthur Rinderknech al terzo turno di Indian Wells Al termine del match Carlitos è intervenuto in conferenza stampa, scherzando sul livello dei suoi avv x.com