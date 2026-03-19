adescata su tiktok a 12 anni la mamma se ne accorge e fa scattare le indagini

Una ragazza di 12 anni è stata adescata su TikTok, dove seguiva un profilo che le sembrava di un coetaneo, con abbigliamento sportivo, cappellino e occhiali da sole. La madre si accorge della situazione e segnala quanto successo alle autorità, scatenando così le indagini. L’episodio si è verificato ad Ancona e il caso è ora al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Ancona, 19 marzo 2026 – Lo seguiva su TikTok e dai video che pubblicava le era sembrato un coetaneo. Vestiti sportivi, cappellino, occhiali da sole e le movenze di un ragazzino. Dietro quelle immagini però si nascondeva un adulto che avrebbe i ngannato una 12enne spingendola ad inviargli foto nude dopo aver guadagnato la sua fiducia con frasi carine e piene di complimenti. Le indagini dei carabinieri di Macerata. Questo è quello che sostiene la Procura distrettuale di Ancona che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Macerata portando a processo un 59enne per adescamento di minorenne. L’uomo, residente in Emilia Romagna, avrebbe avvicinato via social una 12enne residente tra le province di Ancona e Macerata, nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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