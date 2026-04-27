Ruba il portafogli dallo zaino ma la donna se ne accorge e la spinge via per scappare
Una donna ha cercato di sottrarre il portafogli dallo zaino di un'altra persona, ma questa si è accorta del tentativo e ha reagito spingendo via l'aggressore. La donna ha tentato di fuggire dopo l'episodio, ma è stata successivamente fermata dalla polizia e arrestata con l'accusa di rapina. L'episodio si è verificato in un luogo pubblico e la vittima non ha riportato ferite.
Dopo essere stato scoperto dalla vittima mentre cercava di derubarla, avrebbe reagito violentemente, finendo così in manette con l'accusa di rapina. La vicenda ha avuto luogo nella mattinata di venerdì 24 aprile in un noto supermercato di Legnago, dove sono intervenuti i carabinieri della.🔗 Leggi su Veronasera.it
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