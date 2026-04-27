Ruba il portafogli dallo zaino ma la donna se ne accorge e la spinge via per scappare

Una donna ha cercato di sottrarre il portafogli dallo zaino di un'altra persona, ma questa si è accorta del tentativo e ha reagito spingendo via l'aggressore. La donna ha tentato di fuggire dopo l'episodio, ma è stata successivamente fermata dalla polizia e arrestata con l'accusa di rapina. L'episodio si è verificato in un luogo pubblico e la vittima non ha riportato ferite.