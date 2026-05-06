Se le note abbracciano la salute Torna Musica a Marfisa d’Este

La rassegna musicale “Musica a Marfisa d’Este 2026” riprende con un nuovo ciclo di concerti nella loggetta della palazzina situata in corso della Giovecca 170. L’evento si svolgerà nel cortile della storica residenza, offrendo un calendario di esibizioni che coinvolge diversi artisti. La manifestazione, che si tiene ormai da diversi anni, si propone di valorizzare la musica in un contesto storico e all’aperto.

La rassegna concertistica ’Musica a Marfisa d’Este 2026’ torna in scena sotto la loggetta della palazzina Marfisa d’Este (corso della Giovecca 170). Il titolo ’La musica abbraccia la salute’ vuole sottolineare il ruolo anche sociale e funzionale delle armonie muscali a sostegno alle persone, legato alla capacità di prendersi cura, con particolare attenzione per le persone fragili e che hanno avuto un percorso di malattia. Gli appuntamenti sono in programma per le mattinate di sabato 9, 16, 23, 30 maggio 2026 con inizio alle 11. L’iniziativa è stata presentata nella sala degli Arazzi della residenza municipale. All’incontro l’assessore alla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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