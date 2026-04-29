Domani la settima edizione della rassegna dedicata alla professoressa Liliana Parisi: protagonisti gli studenti delle scuole a indirizzo musicale e ospiti speciali tra arte, emozione e ricordo.. Poggiomarino si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della grande musica e del ricordo con la settima edizione della rassegn a “Crescendo con le Note” dedicata alla professoressa Liliana Parisi, che si terrà domani, giovedì 30 aprile, dalle ore 17.30, nel Parco Archeologico Naturalistico di Longola. L’evento è promosso dalla Federazione UIL Scuola RUA, in collaborazione con l’Associazione “AGAPE” e l’U.N.S.I.C., con il patrocinio del Comune di Poggiomarino e la direzione artistica del professor Antonio Tufano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Poggiomarino, torna “Crescendo con le Note”: musica e memoria nel Parco di Longola

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