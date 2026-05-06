Scuole sicure la Polizia negli istituti cittadini per contrastare lo spaccio tra i giovani

Al suono della campanella, la Polizia di Stato ha fatto visita agli istituti superiori di Cesena per una mattinata dedicata alla prevenzione. Durante l'intervento, gli agenti hanno incontrato studenti e insegnanti, distribuendo materiale informativo e parlando dei rischi legati allo spaccio di droga tra i giovani. L’iniziativa fa parte di un’azione mirata a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle scuole cittadine.

Al suono della campanella, la Polizia di Stato si è recata negli istituti superiori di Cesena per una mattinata dedicata alla prevenzione. Gli agenti del Commissariato, supportati dall'unità cinofila della Polizia Locale, hanno fatto visita al Liceo “Monti” e all'Istituto “Comandini” per un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ragusa, droga pronta per lo spaccio: la Polizia incastra due giovani in poche oreDue giovani sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti a Ragusa, dopo essere stati trovati in possesso di droga pronta per la... ‘Scuole Sicure’ grazie ai vigili urbani: lotta allo spaccio anche con i droniRavenna, 23 marzo 2026 – Lotta allo spaccio di droga nei pressi delle scuole, anche con l’utilizzo di droni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Progetto scuole sicure: controlli della Polizia di Stato per la prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. - Questura di Frosinone | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Cassino - Scuole sicure: hashish nel bagno di un istituto; Baby gang e spaccio di droga, l’allarme di Poli Bortone: A Lecce sicurezza a rischio; Sicurezza stradale, vigili urbani di Firenze vanno nelle scuole. ‘Scuole Sicure’ grazie ai vigili urbani: lotta allo spaccio anche con i droniRavenna, 23 marzo 2026 – Lotta allo spaccio di droga nei pressi delle scuole, anche con l’utilizzo di droni. A Ravenna è questa la novità del progetto ministeriale ‘Scuole Sicure’, che vede impegnata ... ilrestodelcarlino.it Droga tra i minorenni e coltelli negli scooter: blitz della Polizia locale, 11 nei guaiDiversi grammi di droga, oltre a quantitativi non pesati di hashish e marijuana, un panetto di hashish, diverse dosi già confezionate e due armi da taglio sequestrate. E ancora: 11 ... quotidianodipuglia.it Buongiorno…! #scuolesicure #volontarianps #essercisempre - facebook.com facebook