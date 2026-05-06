Scuole sicure la Polizia negli istituti cittadini per contrastare lo spaccio tra i giovani

Da cesenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al suono della campanella, la Polizia di Stato ha fatto visita agli istituti superiori di Cesena per una mattinata dedicata alla prevenzione. Durante l'intervento, gli agenti hanno incontrato studenti e insegnanti, distribuendo materiale informativo e parlando dei rischi legati allo spaccio di droga tra i giovani. L’iniziativa fa parte di un’azione mirata a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle scuole cittadine.

Al suono della campanella, la Polizia di Stato si è recata negli istituti superiori di Cesena per una mattinata dedicata alla prevenzione. Gli agenti del Commissariato, supportati dall'unità cinofila della Polizia Locale, hanno fatto visita al Liceo “Monti” e all'Istituto “Comandini” per un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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