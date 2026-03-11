A Ragusa, nella stessa giornata, due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per spaccio di droga. Le operazioni sono avvenute in momenti diversi e hanno portato all'arresto di due persone coinvolte. Le forze dell'ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati ufficialmente.

Due giovani sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti a Ragusa, dopo essere stati trovati in possesso di droga pronta per la cessione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito in due distinti interventi, portando al sequestro complessivo di 40 grammi e 20 grammi di sostanza stupefacente. I due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica, come reso noto dalle autorità. Le operazioni della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo hanno avuto luogo in due momenti separati. Nel primo episodio, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un giovane che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di evitare il controllo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragusa, droga pronta per lo spaccio: la Polizia incastra due giovani in poche ore

