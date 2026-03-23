‘Scuole Sicure’ grazie ai vigili urbani | lotta allo spaccio anche con i droni

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 23 marzo 2026 – Lotta allo spaccio di droga nei pressi delle scuole, anche con l’utilizzo di droni. A Ravenna è questa la novità del progetto ministeriale ‘Scuole Sicure’, che vede impegnata la Polizia locale. Se il Comune aderisce all’iniziativa dal 2019, infatti, è da quest’anno che durante i controlli vengono utilizzati anche due droni come strumenti di videosorveglianza, in grado di monitorare e coprire zone altrimenti difficilmente raggiungibili. Non solo: grazie ai droni, dei modelli DJI Matrice 350 e Matrice 30, le zone selezionate per i controlli possono essere raggiunte in maniera più celere e il personale può essere coordinato in maniera più efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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