Scuola il 7 maggio corteo in centro | chiusura temporanea dei cassonetti lungo il percorso

Il prossimo giovedì 7 maggio, diverse città toscane vedranno un corteo e presìdi organizzati dai sindacati, con l’obiettivo di protestare contro le recenti riforme del Governo nel settore scuola e lavoro. In occasione della manifestazione, lungo il percorso sarà temporaneamente chiuso il servizio di raccolta dei rifiuti e i cassonetti saranno rimossi. La mobilitazione coinvolge studenti, insegnanti e cittadini, che si riuniranno per esprimere il loro dissenso.

Giovedì 7 maggio la mobilitazione entra nel vivo con un corteo e presìdi in diverse città della Toscana, promossi dai sindacati contro le riforme e le scelte del Governo sulla scuola e sul lavoro. A Firenze il concentramento è fissato lungo l’asse del centro, con arrivo previsto in via Cavour.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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