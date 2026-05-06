In alcune scuole, i carabinieri hanno organizzato giochi e simulazioni per affrontare il tema del bullismo e del cybercrime. Durante le attività, i militari hanno coinvolto gli studenti, utilizzando metodi interattivi per spiegare i rischi e le strategie di prevenzione. Sono stati forniti consigli pratici su come comportarsi sui social e riconoscere comportamenti a rischio online. Questi incontri mirano a sensibilizzare i ragazzi su questi temi attraverso approcci pratici e coinvolgenti.

? Cosa scoprirai Come hanno usato i carabinieri il gioco per parlare di bullismo?. Quali consigli pratici hanno dato i militari per navigare sui social?. Chi sono i riferimenti sicuri verso cui i ragazzi devono rivolgersi?. Perché questo metodo interattivo può cambiare la sicurezza nel territorio?.? In Breve Incontro tenuto giovedì 30 aprile presso l'istituto comprensivo Orvieto-Montecchio.. Partecipazione della dirigente Isabella Olimpieri e del sindaco Federico Gori.. Metodo didattico basato su simulazioni pratiche per studenti primari e secondari.. Obiettivo di rafforzare la coesione sociale nel territorio di Montecchio.. Giovedì 30 aprile i carabinieri hanno trasformato l’aula scolastica di Montecchio in un laboratorio di civismo per gli studenti dell’istituto comprensivo Orvieto-Montecchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e carabinieri: giochi e simulazioni contro bullismo e cybercrime

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