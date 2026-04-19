Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno organizzato incontri nelle scuole per discutere di temi come bullismo, cyberbullismo e consumo di droga. L’obiettivo degli incontri è stato quello di informare e sensibilizzare studenti e persone anziane su queste problematiche di attualità. Le iniziative si sono svolte in diverse località della provincia, coinvolgendo un pubblico vario e offrendo informazioni pratiche e consigli utili per affrontare questi temi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. A Chiusano, il Comandante e militari della locale Stazione Carabinieri hanno incontrato circa 60 alunni delle classi primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo “A.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bullismo, cyberbullismo, droga: le “lezioni” dei Carabinieri a scuola

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