Scuola | dirigenti scolastici maltesi in visita a Riccione per una settimana di formazione e scambio educativo

Un gruppo di dirigenti scolastici maltesi si trova a Riccione per una settimana, partecipando a un programma di formazione e scambio educativo. L'iniziativa rientra in un progetto Erasmus+ finanziato dall'Unione Europea, che promuove attività di collaborazione tra scuole italiane e maltese. Durante la visita, i partecipanti hanno svolto incontri e visite presso istituti locali per approfondire pratiche e metodologie didattiche condivise.

Nell’ambito del progetto Erasmus+, finanziato dai fondi europei, proseguono gli scambi culturali e formativi tra il mondo della scuola italiano e maltese. Dopo la visita a Riccione di un gruppo di insegnanti di Malta lo scorso inverno, l’iniziativa coinvolge ora una delegazione di dirigenti.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Riccione e Malta unite dalla scuola: docenti in città per una settimana di formazioneI docenti maltesi trascorreranno a Riccione una settimana di formazione e scambio nell’ambito del progetto Erasmus+, finanziato con fondi europei Una... A Palermo una delegazione tedesca di dirigenti scolastici per la formazione docentiConoscere il sistema italiano per conseguire l’abilitazione all’insegnamento delle discipline tecnico-professionali, i processi di digitalizzazione e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scuola: dirigenti scolastici maltesi in visita a Riccione per una settimana di formazione e scambio educativo; Granfondo Riccione, domenica 3 maggio il via della gara da piazzale Roma: ecco il percorso e la viabilità cittadina. Scuola, 12 dirigenti scolastici incaricati di reggenzeSono stati individuati i 12 dirigenti scolastici che guideranno, oltre al proprio istituto, anche altre scuole in reggenza. Lo comunica l'assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e ... ansa.it Scuola Anna Frank senza preside: i dirigenti non potevano candidarsiMONTECALVO IN FOGLIA A partire dal 1 settembre, col rientro in classe degli alunni, gli 8 centri scolastici dell’istituo comprensivo Anna Frank, si troveranno senza un preside titolare. Passeranno ... corriereadriatico.it Orizzonte Scuola - facebook.com facebook Prosegue al Palacongressi di Riccione, il XV Congresso nazionale della Uil Scuola, in programma fino al 7 maggio. Oltre ottocento presenze, tra delegati da tutta Italia, rappresentanti sindacali, ospiti e alcune delegazioni straniere. x.com