Riccione e Malta unite dalla scuola | docenti in città per una settimana di formazione

Una delegazione di insegnanti maltesi arriva a Riccione per una settimana di formazione, perché la collaborazione tra le due città si rafforza attraverso il settore scolastico. La visita, iniziata lunedì 16 febbraio, ha visto i docenti incontrare la sindaca Daniela Angelini e l’assessora Marina Zoffoli nel municipio, in un momento di scambio di idee e buone pratiche. Tra le attività previste, ci sono incontri e workshop dedicati alla didattica innovativa e all’utilizzo delle tecnologie in classe.

I docenti maltesi trascorreranno a Riccione una settimana di formazione e scambio nell'ambito del progetto Erasmus+, finanziato con fondi europei Una delegazione di insegnanti provenienti da Malta è stata ricevuta, lunedì (16 febbraio) in municipio dalla sindaca Daniela Angelini e dall'assessora Marina Zoffoli. I docenti maltesi trascorreranno a Riccione una settimana di formazione e scambio nell'ambito del progetto Erasmus+, finanziato con fondi europei. Accompagnati dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Zavalloni, Benedetta Bernardi, alla delegazione maltese sindaca e assessora hanno rivolto il loro benvenuto evidenziando come gli scambi europei rappresentino un'importante opportunità per l'intera comunità educativa, favorendo la condivisione di esperienze, metodi e visioni differenti e contribuendo a costruire relazioni culturali durature tra i territori.