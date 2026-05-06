Scuola boom di iscrizioni agli Its E adesso Valditara punta ai 100mila iscritti col 4+2

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento significativo di iscrizioni agli Istituti tecnici superiori (Its), che hanno superato gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il ministro dell’Istruzione ha presentato i dati in occasione del question time alla Camera, annunciando l’intenzione di raggiungere quota 100.000 studenti iscritti grazie anche alla riforma della filiera tecnico-professionale prevista nel piano di sviluppo.

«I dati mostrano il pieno superamento degli obiettivi del Pnrr fissati per gli Its». Giuseppe Valditara porta al question time della Camera i numeri degli Istituti tecnologici superiori e rilancia la riforma della filiera tecnico professionale. Per il ministro dell’Istruzione, gli Its sono la prova che il modello del 4+2 può funzionare: più iscritti, più percorsi formativi, più laboratori e un collegamento più stretto con il mondo del lavoro. Un legame che Valditara rivendica anche nei numeri: «Il 52,1% dei partner degli Its Academy è composto da imprese e associazioni di imprese, mentre il 72% dei docenti proviene dal mondo delle imprese e delle professioni».🔗 Leggi su Open.online

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