Istruzione tecnico-professionale boom di adesioni alla riforma 4+2 | quasi 12mila nuove iscrizioni Valditara | Entro cinque anni potremmo arrivare a quota 100mila

Nelle ultime settimane si sono registrate quasi 12.000 nuove iscrizioni alla riforma “4+2” nell’ambito dell’istruzione tecnico-professionale. Il ministero competente ha comunicato che, grazie a questa crescita, entro cinque anni si prevede di raggiungere 100.000 studenti iscritti. La nuova filiera formativa tecnico-professionale continua a mostrare segnali di aumento di interesse tra gli studenti e le famiglie.

Si consolida il successo della nuova filiera formativa tecnologico-professionale. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oggi i dati più recenti sulle iscrizioni al percorso sperimentale "4+2", confermando una crescita sostenuta che potrebbe portare a un cambiamento strutturale nel panorama scolastico italiano nei prossimi anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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