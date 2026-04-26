quei 160 studenti palestinesi ancora intrappolati a gaza

Circa 160 studenti palestinesi di Gaza sono ancora intrappolati nella Striscia e non sono riusciti a raggiungere le università per cui avevano ottenuto borse di studio. La situazione nei territori palestinesi rimane complicata, con molte restrizioni che impediscono loro di lasciare la zona. Non ci sono notizie di spostamenti recenti o di soluzioni per far uscire questi studenti dalla regione.

ItaliaPalestina Hanno vinto una borsa di studio in Italia ma i corridoi umanitari restano bloccati. Il racconto di una studente arrivata lo scorso anno ItaliaPalestina Hanno vinto una borsa di studio in Italia ma i corridoi umanitari restano bloccati. Il racconto di una studente arrivata lo scorso anno Circa 160 studenti palestinesi di Gaza hanno ottenuto borse di studio per studiare nelle università italiane, un’opportunità semplice, lineare che però si è trasformata in uno dei percorsi più difficili da realizzare in tempo di guerra. Ragazzi e ragazze si sono guadagnati il loro posto qui in Italia, ma quei posti sono vuoti. A lasciarli così sono i confini chiusi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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