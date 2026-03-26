Violenza a scuola l’84% degli studenti appoggia la linea della fermezza scelta dal governo

Un episodio di violenza scolastica si è verificato a Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da uno studente. Secondo un'indagine, l’84% degli studenti sostiene le misure di fermezza adottate dal governo per contrastare i comportamenti violenti nelle scuole. Tra le preoccupazioni più diffuse ci sono la presenza di armi negli zaini e l’aumento delle aggressioni, che contribuiscono a creare un clima di insicurezza tra i giovani.