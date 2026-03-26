Violenza a scuola l’84% degli studenti appoggia la linea della fermezza scelta dal governo
Un episodio di violenza scolastica si è verificato a Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da uno studente. Secondo un'indagine, l’84% degli studenti sostiene le misure di fermezza adottate dal governo per contrastare i comportamenti violenti nelle scuole. Tra le preoccupazioni più diffuse ci sono la presenza di armi negli zaini e l’aumento delle aggressioni, che contribuiscono a creare un clima di insicurezza tra i giovani.
L’episodio di Bergamo, con la docente accoltellata da un suo alunno, riaccende i timori dei ragazzi. Tra armi troppo presenti negli zaini e aggressioni sempre più violente, gli studenti si sentono insicuri. Non episodi isolati, ma ormai una situazione ben strutturata, e secondo un instant poll svolto da Skuola.net all’indomani dell’accoltellamento, il 53% degli studenti delle scuole secondarie non percepisce più la propria scuola come un luogo sicuro. Di contro, per il 47% degli intervistati, l’aggressione, pur grave, si inserisce in una serie di avvenimenti limite che però non intaccano la percezione di sicurezza all’interno del proprio istituto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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