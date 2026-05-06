Libri idee incontri | al via ScrittuRa Festival

È iniziato il nuovo ciclo di eventi dedicati alla letteratura con l’apertura del ScrittuRa Festival, che si svolgerà fino al 29 maggio. La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione nel 2026, propone un calendario ricco di incontri, presentazioni e discussioni incentrate sui libri e le idee provenienti da diversi paesi. L’appuntamento si svolge in varie location della città, attirando appassionati e professionisti del settore.

Torna l’appuntamento con la letteratura. Da oggi al 29 maggio ecco ScrittuRa Festival, che celebra nel 2026 la sua tredicesima edizione con un programma di respiro internazionale dedicato ai libri, alle idee e agli incontri. Diretto da Matteo Cavezzali, il festival si svolgerà tra Ravenna e Lugo, con tappe diffuse a Bagnacavallo, Sant’Agata sul Santerno, Fusignano, Cotignola, Alfonsine e Castel Bolognese, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più importanti del territorio romagnolo. Come da tradizione, ScrittuRa Festival intreccerà grandi nomi della narrativa e della saggistica italiana, autori per l’infanzia, laboratori, eventi partecipativi e appuntamenti dedicati alle famiglie, con l’obiettivo di rendere la lettura uno spazio aperto e condiviso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Libri, idee, incontri: al via ScrittuRa Festival Mistress Confronts Wife, Wife Slaps Her and Drives Her Out, Leaving Her Stunned Notizie correlate Leggi anche: Festival Seminare Idee. Tre giorni di incontri nel segno del Desiderio. La cultura accende la città Cultura, libri, letture e incontri: alla SMSBiblio arriva il “Maggio dei libri”Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Libri, idee, incontri: al via ScrittuRa Festival; Inaugurazione dello ScrittuRa Festival; Mettersi in cammino, per incontrare nuove idee di mondo – Il Festival del Libro Africano di Marrakech; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario. Inaugurazione dello ScrittuRa FestivalFesta delle lettrici e dei lettori, un momento conviviale con giochi letterari, sorprese e incontri pensato per conoscersi ... ravennaedintorni.it Torna 'ScrittuRa Festival' in maggio a Ravenna, Irvine Welsh tra gli ospiti'ScrittuRa Festival' torna dal 6 al 29 maggio a Ravenna e Lugo, con tappe in altre località della provincia: Bagnacavallo, Sant'Agata sul Santerno, Fusignano, Cotignola, Alfonsine e Castel Bolognese. ansa.it ScrittuRa Festival. . -1 a Scrittura Festival! Vi aspettiamo domani alla Biblioteca Classense per la Festa dei Lettori. Cosa leggono i Ravennati Scopritelo con noi. Oggi siamo con Patrizia Ravagli della @biblioteca_classense che consiglia: Le Simmetrie Nasco - facebook.com facebook