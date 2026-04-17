La sanità spezzina apre le porte | screening e consulenze gratis nel weekend

Nel fine settimana, nella città di La Spezia, sono state organizzate iniziative di screening e consulenze gratuite rivolte alla comunità. Questa iniziativa mira a offrire servizi di prevenzione e assistenza senza costi, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle cure e individuare eventuali problematiche di salute in anticipo. Le attività si svolgeranno in diversi punti della città, coinvolgendo professionisti del settore sanitario.

La Spezia, 17 aprile 2026 – Il futuro della sanità passa attraverso la prossimità, la capacità di intercettare il bisogno di salute prima che questo diventi un’emergenza da pronto soccorso. Con questo spirito, l' ASL 5 della Spezia lancia una sfida culturale e organizzativa ai propri cittadini: un intero weekend, quello di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dedicato alla scoperta delle Case della Comunità. Quattro strutture cardine del territorio apriranno le proprie porte per offrire consulenze, screening gratuiti e momenti di orientamento, puntando a consolidare quel legame tra istituzione sanitaria e utenza che rappresenta il cuore del nuovo modello di assistenza regionale e nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sanità spezzina apre le porte: screening e consulenze gratis nel weekend Notizie correlate Leggi anche: Chitarra, pianoforte e canto gratis: Musikarma apre le porte ad Avellino Leggi anche: Cosa fare a Roma questo weekend: San Lorenzo apre le porte all’arte diffusa (e gratuita) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sanità spezzina, manca il personale nei reparti; Felettino, il nuovo ospedale prende forma: pronti i primi due piani; Carro: Cisl segue con attenzione avanzamento lavori Felettino, un’infrastruttura fondamentale; La Spezia, selezione pubblica per reclutare medici con incarichi a tempo. Sanità spezzina, manca il personale nei repartiLe carenze riguardano medici e infermieri. Soltanto al pronto soccorso del San Bartolomeo servirebbero sei specialisti ... ilsecoloxix.it Non si vede la ripresa. Il Partito Comunista lancia l’allarme sulla sanità spezzinaDati alla mano la sanità spezzina non sta affatto bene. Il grido è stato lanciato da Franco Cirillo (nella foto) della segreteria regionale del Partito Comunista Italiano. In particolare dopo la ... lanazione.it I dati più recenti sulla sanità spezzina restituiscono un quadro inequivocabile: la carenza di personale coinvolge quasi tutti i reparti e non riguarda soltanto i medici, ma anche gli infermieri - facebook.com facebook