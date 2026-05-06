Scoppia la bomba in Formula 1 | squalifica per Max Verstappen

Durante il Gran Premio di Miami, Max Verstappen è stato al centro di una controversia in Formula 1. La FIA ha annunciato la richiesta di squalifica per l’olandese dopo le verifiche post-gara, mentre lui stesso non ha ottenuto risultati rilevanti in pista nelle ultime competizioni. La decisione attende ora l’eventuale conferma ufficiale, alimentando discussioni tra team e tifosi.

Max Verstappen al centro delle polemiche dopo il Gp di Miami: bufera in Formula 1 con la richiesta di squalifica per l’olandese Protagonista anche se in pista non riesce ad esserlo da un po’. Max Verstappen resta un big della Formula 1, anche se la sua Red Bull non ha le potenzialità per competere con Mercedes, McLaren e forse neanche con Ferrari, almeno per il momento. A dimostrarlo è il quinto posto raccolto a Miami, grazie ai problemi di Leclerc, miglior piazzamento stagionale finora. Il quattro volte campione del mondo ha avuto molto da ridire in questo inizio di stagione sul nuovo regolamento introdotto da quest’anno, tanto da ‘minacciare’ anche l’addio alla categoria.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Povero Verstappen, gira tutto storto. In GT3 torna super Max, ma poi c'è la squalifica Leggi anche: La scelta del capo della Formula E: Max Verstappen ideale rispetto a Lewis Hamilton.