Se qualcosa può andar male, lo farà. La legge di Murphy, che ironizza sulle sfortune quotidiane delle persone, pare proprio essere ombra fedele del momento di Max Verstappen. Il fine settimana appena trascorso al Nürburgring doveva essere, nelle intenzioni del super campione olandese della Red Bull, un’oasi di svago e purezza agonistica, un ritorno alle radici del motorsport genuino sulla Nordschleife, la mitica pista tedesca che Max adora e che considera uno dei circuiti più affascinanti del pianeta. Invece, si è trasformato nell’ennesimo capitolo di un periodo nero che sembra non voler finire, confermando che quando il vento gira contro, non c’è talento o dominio in pista che tengano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Povero Verstappen, gira tutto storto. In GT3 torna super Max, ma poi c'è la squalifica

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