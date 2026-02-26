Incendio in un' azienda a Sesto visibile un' intensa colonna di fumo

Un incendio si è verificato questa mattina in un’azienda della zona industriale di Sesto al Reghena, con una densa colonna di fumo che si alzava nell’aria. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti nella zona.

Un incendio nel vano caldaie di un'azienda della zona industriale di Sesto al Reghena ha richiesto questa mattina l'intervento di più squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone. Intorno alle 7 di giovedì 26 febbraio, la sala operativa provinciale è stata allertata da numerose chiamate