In 4 nel Suv con un latitante e attrezzi da scasso fuga dai carabinieri per 3 km | bloccati a Bacoli
Quattro persone sono state arrestate a Bacoli dopo un inseguimento iniziato quando una Fiat 500X ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. La vettura, con a bordo quattro individui, è fuggita per circa tre chilometri prima di essere fermata. Tra gli arrestati c’è anche un uomo ricercato da ottobre, considerato latitante. Sono stati trovati anche attrezzi da scasso a bordo del veicolo.
Fiat500X fugge all'alte dei carabinieri, bloccata dopo 3 km a Bacoli: 4 arresti. Tra loro un latitante, era ricercato da ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
