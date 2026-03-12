In 4 nel Suv con un latitante e attrezzi da scasso fuga dai carabinieri per 3 km | bloccati a Bacoli

Quattro persone sono state arrestate a Bacoli dopo un inseguimento iniziato quando una Fiat 500X ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. La vettura, con a bordo quattro individui, è fuggita per circa tre chilometri prima di essere fermata. Tra gli arrestati c’è anche un uomo ricercato da ottobre, considerato latitante. Sono stati trovati anche attrezzi da scasso a bordo del veicolo.