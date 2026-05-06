Scooterista falcia pedone e lo lascia in gravi condizioni sull' asfalto il 22enne era senza patente e copertura assicurativa

Un giovane di 22 anni, alla guida di uno scooter, ha investito un pedone e si è subito allontanato senza prestare soccorso. Il pedone è rimasto in condizioni gravi dopo essere stato travolto sull'asfalto. I carabinieri della Stazione di Coriano hanno svolto un'indagine approfondita che ha portato all'identificazione del conducente. È emerso che lo scooterista era senza patente e copertura assicurativa al momento dell'incidente.