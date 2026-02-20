Guidavano senza copertura assicurativa Sequestrati 12 veicoli in soli tre giorni

Guidavano senza copertura assicurativa. La polizia locale ha sequestrato 12 mezzi in tre giorni. Tra i conducenti pizzicati, due sono stati sorpresi al volante di una vettura già sanzionata da agenti di altri territori, mentre un'automobilista era caduta nella trappola delle truffe assicurative on line. Da ottobre 2025 a metà febbraio 2026 gli agenti hanno posto o sigilli a ben 143 veicoli privi di Rca. I pattugliamenti volti a migliorare le condizioni di sicurezza di tutti gli utenti della strada, sono stati effettuati sia in modo dinamico, grazie all'uso del Targa sytem, sia in postazione fissa, utilizzando una app inserita nel tablet in dotazione agli agenti.