Scontro auto-moto biker ' vola' sull' asfalto | è in gravi condizioni

Nella mattinata di oggi, sabato 7 marzo, si è verificato un incidente lungo la Strada provinciale 572 a Padenghe, coinvolgendo un’auto e una moto. Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le procedure di rito.

Incidente questa mattina verso le 8.30 in via Marconi. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al Civile di Brescia in codice rosso. Sul posto Garda Emergenza e la Polizia locale della Valtenesi Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 7 marzo, lungo la Strada provinciale 572 nel territorio di Padenghe. Lo scontro è avvenuto attorno alle 8.30, nel tratto della Provinciale che prende il nome di via Marconi. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 66 anni, rimasto seriamente ferito nell’impatto. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con un’ambulanza di Garda Emergenza, supportati anche dall’elisoccorso, fatto alzare in volo vista la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Perde il controllo della moto in tangenziale, biker 'vola' sull'asfaltoUn brutto incidente stradale ha coinvolto un uomo di 49 anni sulla Corda Molle, all’altezza della ItalPresseGauss di Capriano del Colle, nel tardo... Scontro auto-moto, centauro scaraventato sull'asfaltoIntorno alle 18 di ieri sera, 7 febbraio, una persona è stata scaraventata sull'asfalto dopo che la moto che guidava è stata colpita da un'auto. INCIDENTE MOTO3: DETTWILER ARRIVA IL COMUNICATO UFFICIALE SULLE SUE CONDIZIONI. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scontro auto. Temi più discussi: Tragico incidente, morto un motociclista di 19 anni; Scontro auto-moto, muore centauro di 32 anni; Scontro ragazza di 22 anni in Rianimazione. Scontro moto-auto alla rotonda di Molassana, 32enne in ospedaleScontro tra moto e auto alla rotonda di Molassana verso le 12 di oggi, martedì 3 marzo. Nell'incidente stradale è rimasto ferito il centauro, un uomo di 32 anni. Sul posto è intervenuta la Croce Verde ... genovatoday.it Molassana, scontro tra auto e moto: ferito un 32enneL'incidente intorno a mezzogiorno in via Molassana. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al San Martino in condizioni non gravi ... lavocedigenova.it Scontro frontale tra auto e furgone: morto un uomo - facebook.com facebook Scontro frontale tra due auto a Villasor, morto un 40enne. Incidente lungo la strada statale 196, un ferito in ospedale #ANSA x.com