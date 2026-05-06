Scontro tra due auto a Concordia | novantenne ferita dopo il crash

Un incidente si è verificato sulla provinciale 68 a Concordia, coinvolgendo due automobili. Una delle vetture è uscita dalla propria corsia, provocando un impatto con l’altra auto. A seguito dello scontro, una donna di novant’anni è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta l'invasione di corsia che ha causato il crash?. Chi sono i conducenti coinvolti nello scontro sulla provinciale 68?. Perché la dinamica dell'urto ha salvato la ventunenne di Eraclea?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini della polizia locale?.? In Breve Scontro avvenuto martedì pomeriggio alle 17.10 in via Cavanella a Concordia Sagittaria.. Conducente B.D. di Eraclea e volontario Z.P. coinvolti nell'incidente Auser.. Due pattuglie della polizia locale del Portogruarese gestiscono i rilievi e la viabilità.. Paziente trasportata in ospedale da autolettiga di Portogruaro per accertamenti medici.. Il martedì pomeriggio lungo la provinciale 68 a Concordia Sagittaria è stato segnato da un violento impatto tra due auto nel tratto di via Cavanella, coinvolgendo una donna di 90 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra due auto a Concordia: novantenne ferita dopo il crash Notizie correlate Leggi anche: Scontro tra due auto: ferita una donna incinta Leggi anche: Incidente stradale sulla statale 115, scontro tra due auto: donna ferita Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scontro tra due auto a Costa Volpino, ferite due donne; Scontro frontale tra due auto, un mezzo nel fossato: gravissima una 32enne; Stava andando a Ostuni per il suo primo giorno di lavoro, 21enne morta in scontro tra due auto; Scontro frontale tra due auto (FOTO), una persona resta incastrata nell'abitacolo. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Incidente a Garbagnate, scontro tra due auto, due persone in ospedaleUn incidente stradale si è verificato questa mattina a Garbagnate Milanese: 2 le persone finite in ospedale. L'incidente si è verificato poco prima delle ... ilnotiziario.net Scontro tra due auto a Costa Volpino, ferite due donneIncidente in via Battisti poco dopo le 8.30: coinvolte una 52enne e una 79enne, estratte dai vigili del fuoco e trasportate a Esine e all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. ecodibergamo.it scontro tra due auto nella tarda mattinata del 6 maggio 2026. Un uomo elitrasportato in codice rosso a Tor Vergata, una donna in codice giallo a Colleferro. Dinamica in corso di accertamento. - facebook.com facebook Il duro scontro tra Francesca e Marco non è passato inosservato: gli animi si sono scaldati e la Casa si è spaccata... #GFVIP x.com