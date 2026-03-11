Uomo di 64 anni muore sul colpo schiacciato dal trattore

Nella mattinata di oggi, a Serle, un uomo di 64 anni è rimasto schiacciato da un trattore mentre si trovava in un terreno di via Piave, vicino all’osteria Antica Fornace. L’incidente ha causato la morte immediata dell’uomo, che è stato trovato senza vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Tragedia nella mattinata di oggi – mercoledì 11 marzo – a Serle, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto in un terreno nella zona di via Piave, all'altezza dell'osteria Antica Fornace.L'allarme è scattato attorno alle 9.15, quando è stato segnalato al 112 il.