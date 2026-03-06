Incidente mortale a Nettuno | muore un uomo di 70 anni dopo uno scontro frontale

Un incidente mortale si è verificato ieri sera nella periferia sud di Nettuno, coinvolgendo due veicoli e causando la morte di un uomo di 70 anni. Lo scontro è avvenuto frontalmente, provocando gravi danni ai mezzi e l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni erano ormai troppo gravi.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Nettuno nella serata di ieri. Il bilancio è di una vittima e due persone ferite in modo lieve, coinvolte in uno scontro frontale tra due automobili avvenuto in via Santa Maria Goretti, nella zona sud della città. A perdere la vita è stato un uomo di 70 anni, che si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte nell'impatto. L'incidente è avvenuto nelle ore serali e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare le prime cure al 70enne. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.