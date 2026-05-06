Scontro elettorale a Verghereto FdI replica alla sinistra | Accuse strumentali i fatti dicono altro
A Verghereto si intensifica la campagna elettorale con scontri tra le diverse forze politiche. Dopo le dichiarazioni del candidato di una lista di sinistra, che ha parlato di un lento impoverimento della zona negli ultimi anni, il partito di centrodestra ha risposto con una nota in cui definisce le accuse strumentali e afferma che i fatti mostrano una realtà diversa. La discussione si fa sempre più accesa mentre si avvicinano le elezioni.
Entra nel vivo la sfida elettorale a Verghereto e si accende il confronto tra le forze politiche. Dopo le recenti critiche mosse da Federico Sensi, candidato sindaco della lista “Radici in Comune”, che aveva parlato di un “graduale impoverimento” del territorio negli ultimi anni puntando il dito.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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