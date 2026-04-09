Stadio Franchi scontro in consiglio sui lavori Perini replica | Critiche strumentali interventi necessari

A Firenze, i lavori di restyling dello stadio Franchi sono al centro di un dibattito in consiglio comunale. Durante una seduta, un consigliere del gruppo di maggioranza ha commentato pubblicamente sulla questione, attirando l’attenzione. In risposta, un rappresentante dell’amministrazione ha definito le critiche come strumentali e ha ribadito che gli interventi sono necessari. La discussione continua a coinvolgere diverse fazioni e a tenere alta l’attenzione sulla questione.

I lavori di restyling dello stadio Franchi continuano a creare polemica a Palazzo Vecchio. Questa volta, a far scaturire la discussione, è stato un intervento di Massimo Sabatini, consigliere del Comune di Firenze della lista Schmidt rilasciato a Radio Firenze Viola.Sabatini aveva parlato di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Lavori allo stadio Franchi, il montaggio della maxi trave. “Momento cruciale”Firenze, 18 febbraio 2026 – Sono iniziate questa mattina allo stadio Franchi di Firenze le operazioni di montaggio della maxi trave in acciaio nel... Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord: "Critiche fantasiose, non ha registrato gli interventi eseguiti"È il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, a replicare alle dichiarazioni del consigliere comunale Domenico Pettinari,... Temi più discussi: Firenze, uomo di 83 anni muore investito da un’auto davanti allo stadio; AGGIORNATA - Investimento mortale a Firenze; Pedone travolto e ucciso vicino allo Stadio Franchi; Incidente mortale in Viale Fanti. Stadio Franchi, patto per finire i lavori. Viola pronti con 85 milioni, parere legale su concessione. E Abodi ‘benedice’ il ComuneFirenze, 12 marzo 2026 – La benedizione del ministro dello Sport, Andrea Abodi, a Palazzo Vecchio sul Franchi è arrivata ieri, a margine del festival Didacta. Sullo stadio penso che l’amministrazione ... lanazione.it Stadio Franchi, lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto: tra un anno la curva dovrà aprireProject, serve più tempo per l’intesa. Atteso in città il commissario degli stadi, ora ufficialmente operativo. Comune e Fiorentina trattano ancora ... msn.com Sono momenti decisivi per il futuro dello stadio Franchi : nei giorni scorsi è stata completata la posa del scheletro della nuova curva con il montaggio dell'ultima trave, adesso comincia il montaggio dei nuovi gradoni e poi sarà il turno della copertura. Nel fratte - facebook.com facebook Stadio Franchi, lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto: tra un anno la curva dovrà aprire x.com