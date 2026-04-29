Elezioni a Verghereto Bardeschi FdI | Ora è chiaro a tutti Sensi è sostenuto dal campo largo di sinistra
Durante le recenti dichiarazioni, un esponente di un partito di centrodestra ha affermato che il candidato alle prossime elezioni a Verghereto è sostenuto dal campo largo di sinistra. La dichiarazione si riferisce a un’intervista in cui il candidato non si dissocia da questa affiliazione. La questione riguarda la posizione politica del candidato e i sostegni ufficiali di cui gode in vista del voto.
“Prendiamo atto che, nella sua intervista più recente, Federico Sensi non si dissocia dall’essere il candidato sostenuto dal centrosinistra. Evidentemente il peso dei partiti, che fino a ieri sembrava un problema da nascondere dietro formule civiche, oggi non lo è più. Del resto, sarebbe stato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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