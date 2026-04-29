Elezioni a Verghereto Bardeschi FdI | Ora è chiaro a tutti Sensi è sostenuto dal campo largo di sinistra

Durante le recenti dichiarazioni, un esponente di un partito di centrodestra ha affermato che il candidato alle prossime elezioni a Verghereto è sostenuto dal campo largo di sinistra. La dichiarazione si riferisce a un’intervista in cui il candidato non si dissocia da questa affiliazione. La questione riguarda la posizione politica del candidato e i sostegni ufficiali di cui gode in vista del voto.