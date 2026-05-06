Scontro con il Papa lo storico Vian | Trump narcisista cerca solo consenso

Uno scontro si è acceso tra lo storico Vian e l’ex presidente degli Stati Uniti. Vian ha commentato che Trump, secondo lui, si comporta come un immobiliarista che cerca sempre di ottenere il massimo dal suo colpo, adottando strategie che puntano a conquistare più consenso possibile. La polemica ha attirato l’attenzione nel mondo politico e mediatico, con commenti che si sono concentrati sulle caratteristiche del carattere dell’ex presidente.

Roma, 6 maggio 2026 - “Donald Trump continua ad adottare la tattica dell’immobiliarista che ogni volta la spara più grossa per incassare il miglior affare possibile”. Ma, per sua sfortuna, “il Papa è un uomo mite, che non lo teme, né intende entrare in dibattito con lui”. Non è alzando i toni che “il presidente Usa può sperare di ottenere un atteggiamento più accondiscendente da parte della Santa Sede su Iran, nucleare e immigrazione”. Lo storico del cristianesimo Giovanni Maria Vian, 74 anni, già direttore dell’ Osservatore Romano, riconduce al narcisismo del tycoon l’ultima bordata di quest’ultimo ai danni del Pontefice, a lla vigilia dell’udienza papale del segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, che dovrebbe sancire la pace ritrovata fra Washington e Vaticano.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontro con il Papa, lo storico Vian: “Trump narcisista, cerca solo consenso” Notizie correlate Leggi anche: Perché Trump non può permettersi lo scontro frontale con il Papa Leggi anche: "Ho diritto di non essere d'accordo col Papa". Trump e lo scontro con Leone XIV Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pericoloso per i cattolici: Trump alza lo scontro con Papa Leone XIV; Rubio vola a Roma per incontrare il Papa dopo lo scontro con Trump. L’obiettivo, però, è elettorale; Trump attacca ancora il Papa: scontro con il Vaticano, tensioni con Meloni e rischio per la missione di Rubio; Trump contro il Papa: Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il nuovo attacco alla vigilia dell'incontro del pontefice con Rubio. Scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV: tensioni su Iran, pace e diplomazia internazionaleSi intensifica lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Papa Leone XIV, in un momento già delicato per gli equilibri internazionali. Alla vigilia della visita a Roma del segreta ... online-news.it Trump attacca ancora il Papa: scontro con il Vaticano, tensioni con Meloni e rischio per la missione di RubioDonald Trump ancora senza freni contro Papa Leone XIV. Il presidente statunitense torna ad attaccare il pontefice a pochi giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio. Il Papa ... tg.la7.it Il duro scontro tra Francesca e Marco non è passato inosservato: gli animi si sono scaldati e la Casa si è spaccata... #GFVIP x.com Grande Fratello. . Il duro scontro tra Francesca e Marco non è passato inosservato: gli animi si sono scaldati e la Casa si è spaccata... #GFVIP - facebook.com facebook