Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non avere nulla contro il Papa, lasciando intendere una posizione più morbida rispetto a eventuali tensioni. In passato, sono stati riportati scontri tra le due figure, ma recentemente sono stati adottati toni più concilianti. La relazione tra il leader americano e il pontefice sembra orientata verso un approccio più pacato, anche se rimangono temi di discussione aperti.

Il presidente americano ha ammorbidito i toni per quanto riguarda il pontefice. «È molto semplice. Non ho nulla contro il papa. Non ho intenzione di litigare con lui», ha affermato, per poi aggiungere: «Il papa può dire quello che vuole e io voglio che dica quello che vuole, ma posso non essere d’accordo». «Il papa deve capire che questo è il mondo reale. È un mondo brutto. Ma per quanto riguarda il papa e il dire quello che vuole, può farlo. Sono sicuro che il papa sia una brava persona. Non l’ho incontrato, ma non sono d’accordo con il papa, se il papa permettesse all’ Iran di avere un’arma nucleare», ha continuato. Una distensione strategica per la Casa Bianca.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché Trump non può permettersi lo scontro frontale con il Papa

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