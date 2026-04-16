Recentemente si sono verificati nuovi sviluppi nello scontro tra l'ex presidente degli Stati Uniti e il Papa Leone XIV. Trump ha dichiarato di non avere nulla contro il pontefice, ma ha ribadito la sua posizione sulla questione nucleare iraniana, affermando che l'Iran non può possedere un'arma nucleare perché rappresenterebbe un pericolo per l'intera comunità internazionale.

Nuovi sviluppi nello scontro a distanza tra Donald Trump e Papa Leone XIV. "Non ho niente contro il Papa", ma "l'Iran non può avere un'arma nucleare", perché "il mondo intero sarebbe in pericolo". Lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Ho il diritto di non essere d'accordo col Papa. Il Papa dice quello che vuole e io dico quello che voglio", ha aggiunto il presidente Usa. "Il Papa deve capire", ha proseguito. "L'Iran ha ucciso 42mila persone negli ultimi mesi", ha detto il presidente in riferimento alla repressione delle manifestazioni anti regime, "il Papa deve capire", ha concluso. Donald Trump torna sulla polemica con Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Ho diritto di non essere d'accordo col Papa". Trump e lo scontro con Leone XIV

Re Carlo e Camilla interano Papa Leone XIV

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