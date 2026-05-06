Scontro auto-moto a Palermo grave la coppia sullo scooter | Polizia vicina a identificare la donna senza documenti

A Palermo si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter tra via Wagner e via Stabile. Le due persone a bordo della moto sono state trasportate in ospedale in condizioni gravi e sono in prognosi riservata. La polizia sta lavorando per identificare la donna senza documenti trovata sul luogo dell'incidente. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Grave incidente a Palermo tra auto e scooter tra via Wagner e via Stabile. Fanpage.it apprende che le due persone sulla moto sono entrambe in prognosi riservata. La donna non aveva i documenti ma la Polizia è vicina a risalire alla sua identità.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Terribile scontro auto-scooter, morto un ragazzo di 18 anni a Palermo. Ci sono anche due feriti, uno è graveUn ragazzo di 18 anni, Amedeo D’amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare . Malore sulla moto lungo l'autostrada, coppia sbalzata sull'asfalto: entrambi in ospedale, grave la donnaLORETO – Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi lungo l’A14, con una moto che durante la percorrenza del tratto autostradale nord tra i caselli di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano; Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Scontro auto-moto a Varano, un ferito grave; Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza. Tragico scontro auto-moto: morta donna di 47 anniTragico incidente stradale ieri sera poco dopo le 19 in via Forcile a Catania, dove uno scontro tra un’Audi 80 e uno scooter ha causato la morte di una donna di 47 anni, che era la passeggera del mezz ... grandangoloagrigento.it Salerno, incidente in via dei Greci: scontro auto-moto, ferito centauroIncidente stradale a Salerno nella zona orientale della città. Uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato in via dei Greci, nei pressi delle ... zon.it Ieri, intorno alle 19, in via Forcile a #Catania uno #scontro auto-scooter ha portato alla morte di una donna, che era la passeggera del mezzo a due ruote - facebook.com facebook