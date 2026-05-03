Malore sulla moto lungo l' autostrada coppia sbalzata sull' asfalto | entrambi in ospedale grave la donna

Nella mattinata di oggi, lungo l’autostrada A14 tra Loreto e Ancona Sud, una moto ha perso il controllo e si è cappottata sull’asfalto. La coppia a bordo è stata sbalzata sulla carreggiata, ma in quel momento non c’erano veicoli nelle vicinanze. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, con la donna in condizioni considerate gravi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine.

LORETO – Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi lungo l’A14, con una moto che durante la percorrenza del tratto autostradale nord tra i caselli di Loreto e Ancona Sud è finita sull’asfalto, fortunatamente in un momento in cui sulla carreggiata non stava sopraggiungendo alcun veicolo.Stando.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Investita da uno scooter, donna sbalzata sull'asfalto per metri: in ospedale in codice rossoÈ stata trasportata in ospedale in codice rosso - il più grave - la donna investita nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, da uno scooter nel... Malore mentre è alla guida di un monopattino, 18enne cade sull'asfalto: è graveANCONA - E' in gravi condizioni il ragazzo di 18 anni, di origine straniera, colpito da un malore mentre viaggiava sul suo monopattino nei pressi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Malore in moto dopo la rotonda: 53enne muore nel Bolognese, inutile l’elisoccorso; Incidente a Sant'Agata bolognese: morto motociclista di 53 anni; Tragedia della strada lungo la Provinciale: morto un 66enne. L'incidente forse provocato da un malore; Sbanda in curva con la moto e si schianta: ragazzo soccorso dall’eliambulanza - BresciaToday. Schianto sulla Sp668 a Manerbio, due coniugi feriti in moto: grave il maritoUn grave incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 25 aprile lungo la Sp668, nel territorio di Manerbio. Il bilancio è di una coppia ferita dopo un ... bsnews.it Marito e moglie si schiantano in moto: grave il conducente trasportato in codice rosso all'ospedaleMANERBIO. Una malore oppure un momento di disattenzione. Gravissimo incidente nelle scorse ore a Manerbio, nel veronese, dove marito e moglie sono rimasti coinvolti in un incidente. E' successo lungo ... ildolomiti.it La notizia si è rivelata poi infondata: l’unico intervento della serata ha riguardato un’ambulanza del 118 per soccorrere una ragazza colta da malore. - facebook.com facebook Gli ultimi giorni di Alex Zanardi e le cause della morte: "Le uscite in carrozzina e il malore improvviso" x.com