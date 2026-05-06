Il caso di Osvaldo Lanfredini scomparso da più di sei anni da Lecco | identificato attraverso le ossa

Sono state confermate come appartenenti a Osvaldo Lanfredini le ossa rinvenute un anno fa in un casolare abbandonato nel Lecchese. La scomparsa dell'uomo risale a oltre sei anni fa, e l'identificazione è stata possibile grazie all'analisi del DNA sui resti scheletrici. La scoperta è avvenuta nel corso di un'indagine condotta sulla scena del ritrovamento.

Sono di Osvaldo Lanfredini, le ossa trovate un anno fa in un casolare abbandonato nel Lecchese. La scomparsa è stata resa possibile dall'esame del Dna sui resti. L'uomo era sparito sei anni fa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Scomparso nel nulla sulle montagne di Lecco 6 anni fa: quelle ossa trovate nei boschi sono di Osvaldo Lanfredini Leggi anche: Osvaldo scomparso da 6 anni, ora la verità: “Sono sue” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ora è ufficiale: i resti trovati a Presallo sono di Osvaldo Lanfredini, scomparso nel 2020 da Crandola; Sono di Osvaldo Lanfredini le ossa ritrovate a Vendrogno lo scorso anno; Il caso di Osvaldo Lanfredini, scomparso da più di sei anni da Lecco: identificato attraverso le ossa; Scomparso da oltre sei anni, identificato attraverso ossa trovate un anno fa. Scomparso nel nulla sulle montagne di Lecco 6 anni fa: quelle ossa trovate nei boschi sono di Osvaldo LanfrediniBellano, il riconoscimento dell’uomo, classe 1969, avvenuto attraverso i resti umani rinvenuti nel 2025. Dell’uomo si erano perse le tracce nel 2020. Ecco cos’è successo ... ilgiorno.it Identificati i resti trovati a Presallo: conferma per Osvaldo LanfrediniDopo il ritrovamento del 31 marzo 2026 nei ruderi di Presallo, la morte di Osvaldo Lanfredini è stata ufficializzata: ricostruzione dei fatti e reazioni della comunità ... notizie.it