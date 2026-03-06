Nel primo pomeriggio di oggi, un ragazzo autistico di 13 anni è scomparso mentre passeggiava nei boschi di Montefiore Conca. La sua assenza è stata notata dalla comunità di Ca’ Santino, dove era ospite. Dopo diverse ore di ricerche, il ragazzo è stato ritrovato in serata. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Rimini, 6 marzo 2026 – Paura nel pomeriggio a Montefiore Conca per la scomparsa di un ragazzino autistico di 13 anni, ospite della comunità di Ca’ Santino. Il giovane si è allontanato intorno alle 17 durante una camminata organizzata con altri ragazzi della struttura e gli educatori che li stavano accompagnando. L’allarme Secondo le prime ricostruzioni, durante l’escursione il tredicenne avrebbe cambiato improvvisamente direzione allontanandosi dal sentiero. Gli operatori si sono accorti quasi subito della sua assenza e hanno iniziato a cercarlo nella zona, ma non riuscendo a trovarlo è stato dato l’allarme. Le ricerche In pochi minuti è partita una vasta operazione di ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serata

