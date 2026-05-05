Dopo sei anni di silenzio e ricerche senza risultati, un ritrovamento tra boschi e ruderi ha portato alla luce una verità importante riguardo a una persona scomparsa. La scoperta ha svelato che il corpo trovato è riconducibile a lui, mettendo fine a un lungo periodo di incertezze. La notizia ha riacceso l’attenzione sulla vicenda, che ha coinvolto familiari e investigatori.

Per anni nessuna risposta, solo silenzio e ricerche senza esito. Poi, tra i boschi e i ruderi dimenticati, un ritrovamento che ha riaperto tutto. Oggi arriva la certezza: quelle ossa appartengono a un uomo scomparso da oltre sei anni. Si tratta di Osvaldo Lanfredini, classe 1969, appassionato di montagna, di cui si erano perse le tracce il 20 gennaio 2020, poco prima dell’inizio della pandemia. I resti umani erano stati trovati il 31 marzo 2025 in un casolare abbandonato nella località Presallo, a Vendrogno, sopra Bellano, in provincia di Lecco. Solo ora, grazie agli accertamenti, è arrivata l’identificazione ufficiale. Lanfredini era originario di Vegno, frazione di Crandola Valsassina, e conosceva bene quei territori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Osvaldo scomparso da 6 anni, ora la verità: “Sono sue”

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