Recentemente, Ricochet ha suscitato polemiche sui social dopo aver risposto in modo controverso a una fan affetta da sclerosi multipla. La sua reazione ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti, portando a una discussione pubblica sulla gestione dei commenti online delle celebrità. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla figura del wrestler e sui suoi comportamenti in rete.

Una risposta controversa a una fan nelle ultime ore ha scatenato una vera e propria bufera sui social ai danni di Ricochet. Il wrestler è finito nel mirino della community dopo che il suo commento è diventato virale, generando un’ondata di critiche sempre più intensa nel corso della giornata. La situazione è degenerata al punto che l’hashtag #FireRicochet ha iniziato a circolare con insistenza tra i fan, che chiedevano a gran voce conseguenze per le sue parole. La fan era stata abbastanza dura con Ricochet, dicendo che continuava a non essere in grado di parlare al microfono, lui, cercando probabilmente di interpretare il ruolo di heel anche sui social, aveva detto “Sono contento che tu abbia la sclerosi multipla”, probabilmente con riferimento alla bio di Twitter della donna. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ricochet si scusa dopo la polemica con una fan affetta da sclerosi multipla

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