Tragedia a Crispiano uomo muore dopo essere stato attaccato da un toro

Un uomo ha perso la vita nell’agro di Crispiano dopo essere stato travolto da un toro. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Le autorità stanno facendo i rilievi per chiarire le circostanze dell'accaduto. La vittima aveva circa 50 anni.

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un toro nell’agro di Crispiano. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in condizioni gravissime al Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Taranto, dove è deceduto nel reparto di rianimazione nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti. La vicenda è seguita dalla dottoressa Innamorato, medico legale in servizio presso la Struttura di Medicina Legale dell’ospedale tarantino, e dal Dr. Colella, pubblico ministero di turno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tragedia a Crispiano, uomo muore dopo essere stato attaccato da un toro Articoli correlati Tragedia nel Milanese: 28enne salentino muore dopo essere stato travolto da un’autoMILANO – Si è spenta all’ospedale di Melzo la speranza per Emanuele Visconti, il giovane di 28 anni originario di Scorrano, rimasto vittima di un... Surfista trovato senza vita in spiaggia, potrebbe essere stato attaccato da uno squalo: la tragedia in Nuova CaledoniaUn surfista è stato ritrovato senza vita in una baia di Noumea, in Nuova Caledonia. Una raccolta di contenuti su Tragedia a Crispiano uomo muore dopo... Tragedia a Crispiano: uomo muore dopo essere stato incornato da un toroSoccorso in gravi condizioni, è deceduto in ospedale. Accertamenti in corso da parte delle autorità competenti ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tragedia nell’agro di Crispiano: incornato da un toro, muore in ospedale1 minuto per la letturaUna giornata di lavoro o di normale gestione rurale si è trasformata in tragedia nelle campagne di Crispiano. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto e gravemente fe ... quotidianodelsud.it