Sciopero scuola il 6 e 7 maggio contro riforma Istituti Tecnici e Invalsi Cobas | Progetto è un fallimento

Il 6 e 7 maggio si terrà uno sciopero generale nel settore scolastico promosso dai Cobas. La protesta riguarda le prove INVALSI, la riforma degli istituti tecnici, le nuove Indicazioni Nazionali per i programmi scolastici e il calo del potere d'acquisto dei salari del personale scolastico. I Cobas hanno definito il progetto come un fallimento, motivando l'astensione dal lavoro in queste giornate.

Il 6 e 7 maggio i Cobas scendono in piazza per lo sciopero generale della scuola: alla base della protesta le prove INVALSI, la riforma degli istituti tecnici, le nuove Indicazioni Nazionali per i programmi scolastici e la perdita di potere d'acquisto dei salari del personale della scuola. Bernocchi (Cobas) a Fanpage.it: "La riduzione drastica da 5 a 4 anni per gli istituti tecnici è un taglio micidiale perché si parla di 130 ore in meno".🔗 Leggi su Fanpage.it

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