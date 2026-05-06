Sciopero nei porti | Ernie e lesioni sia riconosciuto il lavoro usurante

Domani 7 maggio, i lavoratori portuali di tutta Italia hanno programmato uno sciopero, promosso dal sindacato Usb. La mobilitazione include un presidio davanti al ministero del Lavoro e si concentra sulla richiesta di riconoscere il lavoro portuale come attività usurante per le pensioni. La protesta interessa tutte le realtà portuali del paese e si svolge in risposta alle condizioni di lavoro e alle questioni pensionistiche.

Domani 7 maggio i lavoratori portuali sono in sciopero in tutta Italia. La mobilitazione, lanciata dal sindacato Usb, prevede un presidio al ministero del Lavoro e riguarda in particolare la richiesta di inserire il lavoro portuale come attività usurante a fini pensionistici. Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Porti italiani in sciopero: i lavoratori chiedono il riconoscimento del lavoro usurante Sciopero dei tir: s'allarga protesta Sicilia, barche ferme nei porti. Trasportatori non convocati al MitAnche la Federazione Armatori siciliani e l’Associazione pescatori marittimi professionali (Apmp) aderisce allo sciopero che dal 14 al 18 sta... Panoramica sull’argomento I sindacati scioperano e Hamas li ringraziaI portuali hanno scioperato per la Palestina venerdì: un'astensione dal lavoro internazionale per un'intera giornata durante la quale sono state fermate le operazioni nei porti, soprattutto in quelli ... ilgiornale.it Sciopero generale 12 dicembre 2025/ Mezzi pubblici, treni, autostrade, porti: chi si ferma e gli orariIl 12 dicembre 2025 è previsto uno sciopero generale con lo stop dei mezzi pubblici, e non solo: ecco tutto quello che c'è da sapere Per la giornata di domani, venerdì 12 dicembre 2025, è previsto uno ... ilsussidiario.net