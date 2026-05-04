Porti italiani in sciopero | i lavoratori chiedono il riconoscimento del lavoro usurante

Mercoledì 7 maggio è previsto uno sciopero nazionale dei porti italiani, con manifestazioni e un presidio alle 11 davanti al Ministero del Lavoro a Roma. I lavoratori portuali chiedono il riconoscimento del lavoro usurante, e l’agitazione coinvolgerà diverse aree portuali del paese. La protesta si inserisce in un più ampio confronto tra le rappresentanze sindacali e le autorità sul tema delle condizioni lavorative nel settore.

Roma, 4 maggio 2026 – I lavoratori portuali tornano a scioperare. Mercoledì 7 maggio è in programma uno sciopero nazionale dei porti italiani, con un presidio a Roma, alle ore 11, davanti al Ministero del Lavoro, in via Flavia. Al centro della mobilitazione c’è la richiesta di riconoscere il lavoro portuale come attività usurante ai fini pensionistici. Una rivendicazione che arriva direttamente dalle banchine e dai piazzali e che, secondo i promotori, riguarda anche altri settori caratterizzati da mansioni gravose, come quello ferroviario. La richiesta punta a consentire ai lavoratori portuali un accesso anticipato alla pensione, riconoscendo il peso fisico, i turni, i rischi e le condizioni operative di un lavoro svolto in contesti complessi e spesso esposti a pericoli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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