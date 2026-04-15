Sciopero dei tir | s' allarga protesta Sicilia barche ferme nei porti Trasportatori non convocati al Mit

Da mercoledì 14 a domenica 18, uno sciopero dei tir coinvolge diverse regioni italiane, con la Sicilia tra le aree più colpite. Le proteste si traducono anche nel fermo delle barche nei porti della regione, mentre i rappresentanti dei trasportatori non sono stati convocati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Federazione Armatori siciliani e l’Associazione pescatori marittimi professionali hanno deciso di aderire alla mobilitazione.

Anche la Federazione Armatori siciliani e l’Associazione pescatori marittimi professionali (Apmp) aderisce allo sciopero che dal 14 al 18 sta interessando il settore dell’autotrasporto e, più in generale, l’intero sistema produttivo nazionale. Lo rende noto il presidente della federazione armatori siciliani Fabio Micalizzi. Imbarcazioni ferme nei porti. «In segno di responsabilità e nel rispetto dell’ordine pubblico, la protesta - spiega - si svolgerà senza alcuna forma di blocco o presidio, ma attraverso la sospensione volontaria delle attività: le imbarcazioni resteranno ferme nei porti. Si registra, allo stato attuale, una significativa adesione da parte degli operatori del settore, sia in ambito regionale che nazionale.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sciopero dei tir: s'allarga protesta Sicilia, barche ferme nei porti. Trasportatori non convocati al Mit Notizie correlate Merci ferme nei porti della Sicilia. Scatta l’allarme farmaci per l’estateIl rischio rincari e carenze, quale effetto del blocco prolungato del canale di Hormuz, colpisce sempre più settori. L’allarme dei pescatori, nei porti le barche si insabbiano: “Rischi la vita per uscire in mare”Goro (Ferrara), 12 aprile 2026 – Nonna Elisa si chiama la barca, è ferma, è ancorata al molo di Goro. Panoramica sull’argomento Sciopero dei tir: s'allarga protesta Sicilia, barche ferme nei porti. Trasportatori non convocati al MitAnche la Federazione Armatori siciliani e l’Associazione pescatori marittimi professionali (Apmp) aderisce allo sciopero che dal 14 al 18 sta interessando il ... gazzettadelsud.it Sicilia, scatta lo sciopero dei TIR: logistica portuale paralizzata e rischio fornitureStop di 5 giorni contro il diesel a 2,15€. Porti commerciali fermi e 90% di adesione tra gli autotrasportatori. it.benzinga.com