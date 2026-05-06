Scienziati contro Trump oltre 50 firmatari pisani | Usa metodi da bullo

Oltre 2.400 matematici hanno firmato un appello per boicottare il prossimo Congresso internazionale dei matematici, un evento di grande rilievo nel settore, dove si assegna la medaglia Fields. Tra i firmatari ci sono anche oltre cinquanta studiosi provenienti dall’università di Pisa. La protesta nasce dall’accusa di metodi considerati aggressivi adottati dall’amministrazione nazionale. La decisione di non partecipare è presentata come un atto di dissenso nei confronti di tale approccio.

Pisa, 6 maggio 2026 – Oltre 2.400 matematici hanno firmato un appello per boicottare il Congresso internazionale dei matematici, l’evento di riferimento per il mondo della matematica, durante il quale viene assegnata la prestigiosa medaglia Fields, il ‘premio Nobel’ del settore. Il congresso, che si tiene ogni quattro anni e vede la partecipazione di ricercatori da tutto il mondo, è previsto quest’anno a Philadelphia a luglio: un ritorno negli States dopo 40 anni che rischia però di non avvenire a causa dei malumori nella comunità scientifica per l’amministrazione Trump. “L’attuale governo degli Stati Uniti - si legge nella petizione - ha...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scienziati contro Trump, oltre 50 firmatari pisani: “Usa metodi da bullo” Notizie correlate Tagadà, la "papa-girl" Elly Schlein contro Trump: "Bullo, inaccettabile, prepotente"Elly Schlein torna a occuparsi delle questioni vaticane difendendo a spada tratta il Pontefice, Leone XIV. Scienziati morti o scomparsi negli Usa, Trump muove l’Fbi: il giallo dei 10 casi sospettiL'FBI ha avviato, su richiesta della Casa Bianca, un'importante operazione investigativa per fare luce sulla morte o sulla scomparsa di almeno 10-11... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scienziati contro Trump, oltre 50 firmatari pisani: Usa metodi da bullo; 2400 matematici contro Trump boicottano congresso a Philadelphia. Odifreddi: Anche noi impegnati; Matematici boicottano Congresso di Filadelfia: protesta contro Trump; Trump licenzia i 22 scienziati del Board della National Science Foundation. Scienziati contro Trump, oltre 50 firmatari pisani: Usa metodi da bulloPisa, 6 maggio 2026 – Oltre 2.400 matematici hanno firmato un appello per boicottare il Congresso internazionale dei matematici, l’evento di riferimento per il mondo della matematica, durante il quale ... lanazione.it Medaglia Fields, in 2.400 boicottano il Congresso di Filadelfia per protesta contro TrumpLeggi su Sky TG24 l'articolo Medaglia Fields, in 2.400 boicottano il Congresso di Filadelfia per protesta contro Trump ... tg24.sky.it In una ricerca gli scienziati svedesi hanno analizzato i dati sanitari relativi ad oltre sei milioni di adulti - facebook.com facebook Ricordiamoci però che a parlare devono essere scienziati. Non è che il gommista di Ascoli può discutere con me di virus, così come io non posso discutere con lui di pneumatici. x.com