L'FBI ha aperto un'indagine su richiesta della Casa Bianca riguardo alla scomparsa o alla morte di almeno 10-11 scienziati negli Stati Uniti, tutti coinvolti in settori considerati strategici. Questi casi sono stati segnalati come sospetti e stanno attirando l'attenzione pubblica e mediatica. La vicenda ha generato speculazioni e richieste di chiarimenti, mentre le autorità stanno raccogliendo informazioni e cercando di fare luce sulla situazione.

L' FBI ha avviato, su richiesta della Casa Bianca, un'importante operazione investigativa per fare luce sulla morte o sulla scomparsa di almeno 10-11 scienziati statunitensi legati a settori strategici. Questa notizia, che stuzzica non poco l'immaginazione di chi ama fare congetture, è stata data dalla portavoce Karoline Leavitt, che ha lasciato alcuni post su X proprio a tal proposito. La Leavitt ha infatti fatto sapere che la Casa Bianca intende verificare se ci siano o meno dei punti in comune tra i vari casi che hanno coinvolto un certo numero di scienziati statunitensi svaniti nel nulla oppure morti negli ultimi mesi. Parliamo di soggetti di una certa importanza, come scienziati governativi o funzionari, legati a questioni inerenti lo Spazio, oppure la difesa del Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scienziati morti o scomparsi negli Usa, Trump muove l’Fbi: il giallo dei 10 casi sospetti

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