Elly Schlein torna a occuparsi delle questioni vaticane difendendo a spada tratta il Pontefice, Leone XIV. Come è noto proprio questa mattina è andato in scena un altro attacco da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Papa Prevost: "Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone", ha detto il presidente americano all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Il capo della diplomazia di Washington sarà a Roma proprio con l’obiettivo di “ricucire” con la Santa Sede, dopo i gravi attacchi di Trump. Ed ecco che arriva Elly Schlein che da salotto di Tagadà si schiera col Papa: "Le parole di Donald Trump contro il pontefice non sono solo falsità ma un attacco grave e senza precedenti da un capo di Stato al papa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tagadà, la "papa-girl" Elly Schlein contro Trump: "Bullo, inaccettabile, prepotente"

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