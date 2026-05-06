Scienza ed etica nel cuore del cambiamento | inaugurata l' Arena Fondazione Amadori

Lo scorso 4 maggio si è svolta presso l’Arena Fondazione Amadori l’inaugurazione di un evento intitolato “La misura dell’umano: scienza ed etica nel cuore del cambiamento d’epoca”. L’evento ha riunito relatori e pubblico per discutere di temi legati alle sfide tra progresso scientifico e valori etici. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto su come la scienza influenzi le decisioni etiche nel mondo contemporaneo.

Si è tenuto lo scorso 4 maggio, presso l’Arena Fondazione Amadori, l’evento dal titolo “La misura dell’umano: scienza ed etica nel cuore del cambiamento d’epoca”. L’incontro, patrocinato dal Comune di Cesena, ha offerto una riflessione sulla necessità di rimettere la persona al centro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate A Conversano la quinta edizione di Lector in Scienza: etica e scienza, intelligenza artificiale e trasformazioni socialiQuinta edizione per Lector in Scienza, il festival di divulgazione scientifica promosso e organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno... Leggi anche: L’arena lascerà il Supercinema: "Film ed eventi nel parco del Met" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scienza ed etica nel cuore del cambiamento: inaugurata l'Arena Fondazione Amadori; Sacro Cuore, l’arena intitolata alla Fondazione Amadori; Una generazione che corre contro una Ferrari -; La Misura dell’Umano: a Cesena il dialogo tra Sapienza e Tecnica per orientare il futuro dei giovani nell'era dell'AI. Sacro Cuore, l’arena intitolata alla Fondazione AmadoriSi è tenuto lunedì presso l’Arena Fondazione Amadori, l’evento dal titolo ’La Misura dell’umano: scienza ed etica nel ... ilrestodelcarlino.it Una generazione che corre contro una FerrariÈ stato inaugurato ieri sera, con un incontro dedicato all’intelligenza artificiale lo spazio arena Fondazione Amadori, nel giardino della scuola della Fondazione Sacro Cuore, a Cesena. Per ore si ... corrierecesenate.it : ` “” La Asl di Sassari, celebra l’undicesima Giornata nazionale della salute della donna, aderendo alla Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Ond - facebook.com facebook